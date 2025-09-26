00:50  26 сентября
26 сентября 2025, 15:54

Ваучеры для ветеранов: как получить до 30 280 грн и начать новую профессию

26 сентября 2025, 15:54
Фото: иллюстративное
При содействии Харьковской ОВА ветераны и ветеранки активно привлекаются к программам трудоустройства и профессионального развития

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

С начала года услугами областной службы занятости воспользовались 595 участников боевых действий. Из них 134 уже получили работу, еще 30 начали обучение по ваучерам для повышения квалификации.

Сейчас программа охватывает 156 направлений, из которых 95 – профессии и 61 – специальность. Обучение по ваучеру финансирует государство до 30 280 гривен. Курсы можно проходить очно, дистанционно или по дуальной форме. Если стоимость обучения превышает сумму ваучера, разницу может доплатить работодатель или сам ветеран.

Наибольший спрос в Харьковской области наблюдается на специальности в медицине, психологии, строительстве и гражданской инженерии, автомобильном транспорте. Среди популярных профессий – водитель автотранспортных средств, медицинский техник, повар и электрогазосварщик.

Получить ваучер на обучение могут:

  • ветераны и ветеранки;
  • лица в возрасте 45+;
  • люди с инвалидностью;
  • внутренне перемещенные лица;
  • уволены с военной службы при определенных условиях;
  • лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате военной агрессии;
  • лица, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие военных действий.

Подать заявку на получение ваучера можно в ближайшем центре занятости или онлайн через сайт Государственной службы занятости. Программа дает возможность не только освоить новую профессию, но и найти стабильную работу, что важно для социальной и экономической интеграции ветеранов Харьковщины.

Ранее сообщалось, в прифронтовых регионах открывается возможность получить грант на развитие бизнеса. Теперь Фонд "Партнерство за сильную Украину" объявил условия программы и критерии отбора участников, которые могут претендовать на финансовую поддержку.

26 сентября 2025
