Фото из открытых источников

От Фонда Партнерство за сильную Украину можно будет получить грант. Средства будут выделяться на поддержку и возобновление бизнеса на прифронтовых территориях

Об этом сообщает Харьковский центр занятости, передает RegioNews.

Это многосторонняя донорская инициатива Правительства Украины и семи государств-партнеров, реализующая проекты в прифронтовых и пострадавших от войны общинах, а также на национальном уровне.

Цель программы – поддержание устойчивости государства в условиях российской агрессии благодаря оказанию критически важной поддержки местным общинам в сотрудничестве с украинскими государственными органами, гражданским обществом, медиа и частным сектором.

Программа направлена на стабилизацию бизнес-операций, поддержание их долгосрочной жизнеспособности и усиление экономической устойчивости общин через практические и инклюзивные решения для предпринимателей и самозанятых лиц.

"Заявители должны продемонстрировать возможность работать в таких целевых общинах Харьковской области: Слобожанская, Краснокутская, Балаклейская, Мерефянская, Чугуевская, Солоницевская, Печенежская, Богодуховская, Шевченковская, Великобурлукская, Харьковская", - отмечают представители.

В общей сложности выдадут до 7 грантов. Ожидаемая продолжительность гранта составляет до 12 месяцев. Ожидаемая сумма каждого отдельного гранта составит до 2 770 000 гривен. Дедлайн: 13 октября.

Более подробно об условиях участия можно узнать по ссылке.

Напомним, в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.