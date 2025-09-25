Германия передала автомобили общинам Харьковщины, пострадавшим от войны
Для общин Харьковщины пришла очередная партия автомобилей от правительства Германии. Все благодаря сотрудничеству Харьковской ОВА, Посольства ФРГ в Украине и Федерального агентства по технической помощи
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что автомобили получили Дергачевская, Роганская, Балаклейская и Старосалтовская территориальные общины.
По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, жители этих общин пережили оккупацию, их населенные пункты получили значительные разрушения из-за многочисленных вражеских ударов, многие имущества были разграблены россиянами. Сегодня эти территории также остаются под угрозой постоянных обстрелов агрессора.
"Поэтому очень важно, чтобы в таких условиях общины имели автомобили для оперативного реагирования на вызовы, перевозки гуманитарных грузов и обеспечения базовых потребностей людей", – подчеркнул глава военной администрации.
Автомобили профинансированы совместно Европейским Союзом через Инструмент внешней политики ЕС (FPI) и Германией.
Проект реализован в рамках Стабилизационной платформы, созданной по запросу Федерального министерства иностранных дел Германии.
Напомним, благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и латвийских партнеров область получила современное телекоммуникационное оборудование. Оно позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.