25 сентября 2025, 14:13

Германия передала автомобили общинам Харьковщины, пострадавшим от войны

25 сентября 2025, 14:13
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Для общин Харьковщины пришла очередная партия автомобилей от правительства Германии. Все благодаря сотрудничеству Харьковской ОВА, Посольства ФРГ в Украине и Федерального агентства по технической помощи

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что автомобили получили Дергачевская, Роганская, Балаклейская и Старосалтовская территориальные общины.

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, жители этих общин пережили оккупацию, их населенные пункты получили значительные разрушения из-за многочисленных вражеских ударов, многие имущества были разграблены россиянами. Сегодня эти территории также остаются под угрозой постоянных обстрелов агрессора.

"Поэтому очень важно, чтобы в таких условиях общины имели автомобили для оперативного реагирования на вызовы, перевозки гуманитарных грузов и обеспечения базовых потребностей людей", – подчеркнул глава военной администрации.

Автомобили профинансированы совместно Европейским Союзом через Инструмент внешней политики ЕС (FPI) и Германией.

Проект реализован в рамках Стабилизационной платформы, созданной по запросу Федерального министерства иностранных дел Германии.

Напомним, благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и латвийских партнеров область получила современное телекоммуникационное оборудование. Оно позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.

