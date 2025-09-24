ООН запускает бесплатный менторский проект для женщин-предпринимателей в Украине
Молодые бизнес-леди из прифронтовых областей, в частности Харькова, могут бесплатно пройти менторский курс от ООН
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что ООН Женщины в Украине совместно с Торгово-промышленной палатой и при финансовой поддержке правительства Швеции запускают образовательно-ментарский проект "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей"
Программа рассчитана на женщин от 18 до 35 лет, которые являются внутренне перемещенными лицами или проживают в прифронтовых регионах. Она включает в себя 10-дневный интенсив с лекциями, практическими занятиями и хакатоном, где участницы в командах будут создавать бизнес-планы и презентовать их на финальном питче.
Среди тем:
- бизнес с нуля,
- стратегическое мышление,
- маркетинг и продажи,
- финансовое планирование,
- юридические основы и управление бизнесом.
Участницы также получат менторскую поддержку от предпринимателей и экспертов и информацию о программах финансовой поддержки бизнеса. По окончании обучения все получат сертификаты.
Обучение состоится в четырех городах Украины:
- Харьков – 6-17 октября,
- Киев – 13-24 октября,
- Днепр – 27 октября – 7 ноября,
- Запорожье – 10-21 ноября,
Критерии отбора:
- возраст 18–35 лет,
- статус ВПЛ или проживание в прифронтовых регионах,
- мотивация и готовность пройти полный 10-дневный курс, включая хакатон.
Предпочтение будет уделяться участницам с предыдущим опытом предпринимательства или готовым бизнес-планом.
Участие в программе бесплатно.
Заявки принимаются по 1 октября по ссылке.
Напомним, Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила новый этап образовательно-грантовой программы TalentA-2025-2026, направленной на поддержку женщин-фермерок, в частности, в Харьковской области. Участницы программы получат знания бизнес-менеджмента и грантовую поддержку для развития собственного дела.