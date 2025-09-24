ООН запускает бесплатный менторский проект для женщин-предпринимателей в Украине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Молодые бизнес-леди из прифронтовых областей, в частности Харькова, могут бесплатно пройти менторский курс от ООН

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что ООН Женщины в Украине совместно с Торгово-промышленной палатой и при финансовой поддержке правительства Швеции запускают образовательно-ментарский проект "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей"

Программа рассчитана на женщин от 18 до 35 лет, которые являются внутренне перемещенными лицами или проживают в прифронтовых регионах. Она включает в себя 10-дневный интенсив с лекциями, практическими занятиями и хакатоном, где участницы в командах будут создавать бизнес-планы и презентовать их на финальном питче.

Среди тем:

бизнес с нуля,

стратегическое мышление,

маркетинг и продажи,

финансовое планирование,

юридические основы и управление бизнесом.

Участницы также получат менторскую поддержку от предпринимателей и экспертов и информацию о программах финансовой поддержки бизнеса. По окончании обучения все получат сертификаты.

Обучение состоится в четырех городах Украины:

Харьков – 6-17 октября,

Киев – 13-24 октября,

Днепр – 27 октября – 7 ноября,

Запорожье – 10-21 ноября,

Критерии отбора:

возраст 18–35 лет,

статус ВПЛ или проживание в прифронтовых регионах,

мотивация и готовность пройти полный 10-дневный курс, включая хакатон.

Предпочтение будет уделяться участницам с предыдущим опытом предпринимательства или готовым бизнес-планом.

Участие в программе бесплатно.

Заявки принимаются по 1 октября по ссылке.

Напомним, Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила новый этап образовательно-грантовой программы TalentA-2025-2026, направленной на поддержку женщин-фермерок, в частности, в Харьковской области. Участницы программы получат знания бизнес-менеджмента и грантовую поддержку для развития собственного дела.