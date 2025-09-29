10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 12:52

Харківщина відновлюється: міжнародні партнери передали сучасну техніку для ремонту

29 вересня 2025, 12:52
Фото: Харківська ОВА
Харківські громади отримали два сучасні будівельні набори, які допоможуть швидко ремонтувати пошкоджені об'єкти

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Отримати обладнання вдалося завдяки тісній співпраці Харківської ОВА з Генеральним посольством Німеччини в Києві, Міністерством закордонних справ Німеччини та Федеральним агентством з технічної допомоги (THW).

Два комплекти передали комунальним підприємствам Чугуївської та Лозівської міських територіальних громад.

Кожен набір містить вантажний автомобіль IVECO, причеп, асфальтоукладач, заправну станцію, мініекскаватор, бензопили, вібромолотки, перфоратори, станції освітлення та інший інвентар.

Загальна вартість двох наборів перевищує 16 мільйонів гривень.

"Співпраця з міжнародними партнерами та допомога громадам області – у фокусі уваги начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Нові будівельні набори стануть у пригоді під час оперативного ремонту комунікацій та ліквідації наслідків російських обстрілів. Дякуємо нашим німецьким партнерам за чергову партію важливої технічної підтримки", – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Нове обладнання дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджені дороги, будівлі та комунальні мережі, підвищуючи безпеку та якість життя місцевих жителів.

Нагадаємо, нещодавно для громад Харківщини надійшла чергова партія автомобілів від уряду Німеччини. Авто отримали Дергачівська, Роганська, Балаклійська та Старосалтівська територіальні громади.

