00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
27 сентября 2025, 16:45

Через 3 тысячи гривен: в Харькове мужчина напал на пенсионера и избил его

27 сентября 2025, 16:45
Фото из открытых источников
Осудили харьковчанина за разбойное нападение на пожилого мужчину. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

22-летний мужчина в Харькове признан виновным в разбое. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Инцидент произошел в прошлом году на проспекте Победы. 22-летний мужчина напал на 75-летнего местного жителя. Он догнал его, ударил его рукой по лицу, в результате чего тот упал на землю и потерял сознание. Затем злоумышленник оттащил потерпевшего к зданию и нанес несколько ударов ногой по голове.

После нападения он забрал телефон и 3 тысячи гривен.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что возвращался домой, увидел незнакомца, лежавшего на земле среди разбросанных вещей, и якобы просто забрал телефон. Однако были доказательства, исследованные в суде.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина напал на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажки. Злоумышленник нанес ей телесные повреждения, отобрал смартфон.

нападение Ограбление Харьков
В Киеве будут судить 60-летнего нападающего, который изнасиловал и ограбил двух женщин
25 сентября 2025, 15:35
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
17 сентября 2025, 12:42
В Умани 39-летний мужчина пытался ножом убить 18-летнего коллегу
17 сентября 2025, 10:38
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя избрали меру пресечения
27 сентября 2025, 17:45
Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах
27 сентября 2025, 15:45
Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоциклист погиб на городе
27 сентября 2025, 14:35
В Одесской области военных ТЦК забрызгали газом на улице и разбили им авто: что решил суд
27 сентября 2025, 13:40
В Харькове спасатели спасли кота из пожара
27 сентября 2025, 13:20
В сети показали видео расстрела в Кривом Роге президента федерации самбо Понырка
27 сентября 2025, 12:40
Адаптация первоклассников к онлайн-образованию: вызовы и решения
27 сентября 2025, 12:31
В Полтавской области несовершеннолетний пострадал в ДТП
27 сентября 2025, 12:10
Удар по Винницкой области: россияне атаковали критическую инфраструктуру
27 сентября 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
