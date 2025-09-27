Фото из открытых источников

Осудили харьковчанина за разбойное нападение на пожилого мужчину. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

22-летний мужчина в Харькове признан виновным в разбое. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Инцидент произошел в прошлом году на проспекте Победы. 22-летний мужчина напал на 75-летнего местного жителя. Он догнал его, ударил его рукой по лицу, в результате чего тот упал на землю и потерял сознание. Затем злоумышленник оттащил потерпевшего к зданию и нанес несколько ударов ногой по голове.

После нападения он забрал телефон и 3 тысячи гривен.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что возвращался домой, увидел незнакомца, лежавшего на земле среди разбросанных вещей, и якобы просто забрал телефон. Однако были доказательства, исследованные в суде.

