Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование дела в отношении 34-летнего киевлянина, который в июле напал на девушку в подъезде многоэтажки в Соломенском районе города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленник в мотоциклетном шлеме дождался потерпевшей у лифта, распилил ей в лицо слезоточивый газ и несколько раз ударил металлической палкой по голове. После этого он отобрал у 21-летней девушки смартфон и пытался скрыться. Вскоре его задержали полицейские.

Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 187 УК (разбой). Обвинительный акт передан в суд.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

