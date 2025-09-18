В Киеве будут судить мужчину за нападение на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажки
Правоохранители завершили расследование дела в отношении 34-летнего киевлянина, который в июле напал на девушку в подъезде многоэтажки в Соломенском районе города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Злоумышленник в мотоциклетном шлеме дождался потерпевшей у лифта, распилил ей в лицо слезоточивый газ и несколько раз ударил металлической палкой по голове. После этого он отобрал у 21-летней девушки смартфон и пытался скрыться. Вскоре его задержали полицейские.
Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 187 УК (разбой). Обвинительный акт передан в суд.
Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
