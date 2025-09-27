Фото з відкритих джерел

Засудили харків'янина за розбійний напад на літнього чоловіка. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

22-річного чоловіка у Харкові визнали винним у розбої. Йому призначили покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інцидент стався минулого року на проспекті Перемоги. 22-річний чоловік напав на 75-річного місцевого жителя. Він наздогнав його, вдарив його рукою по обличчю, внаслідок чого той упав на землю та знепритомнів. Потім зловмисник відтягнув потерпілого до будівлі й завдав декілька ударів ногою по голові.

Після нападу він забрав телефон та 3 тисячі гривень.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що повертався додому, побачив незнайомця, який лежав на землі серед розкиданих речей, і нібито просто забрав телефон. Проте були докази, досліджені суді.

