Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його
Засудили харків'янина за розбійний напад на літнього чоловіка. Найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
22-річного чоловіка у Харкові визнали винним у розбої. Йому призначили покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інцидент стався минулого року на проспекті Перемоги. 22-річний чоловік напав на 75-річного місцевого жителя. Він наздогнав його, вдарив його рукою по обличчю, внаслідок чого той упав на землю та знепритомнів. Потім зловмисник відтягнув потерпілого до будівлі й завдав декілька ударів ногою по голові.
Після нападу він забрав телефон та 3 тисячі гривень.
На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що повертався додому, побачив незнайомця, який лежав на землі серед розкиданих речей, і нібито просто забрав телефон. Проте були докази, досліджені суді.
