27 вересня 2025, 16:45

Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його

27 вересня 2025, 16:45
Засудили харків'янина за розбійний напад на літнього чоловіка. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

22-річного чоловіка у Харкові визнали винним у розбої. Йому призначили покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інцидент стався минулого року на проспекті Перемоги. 22-річний чоловік напав на 75-річного місцевого жителя. Він наздогнав його, вдарив його рукою по обличчю, внаслідок чого той упав на землю та знепритомнів. Потім зловмисник відтягнув потерпілого до будівлі й завдав декілька ударів ногою по голові.

Після нападу він забрав телефон та 3 тисячі гривень.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що повертався додому, побачив незнайомця, який лежав на землі серед розкиданих речей, і нібито просто забрав телефон. Проте були докази, досліджені суді.

Раніше повідомлялося, у Солом’янському районі Києва невідомий чоловік напав на 21-річну дівчину у під’їзді багатоповерхівки. Зловмисник завдав їй тілесних ушкоджень, відібрав смартфон.

