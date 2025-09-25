12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 15:35

В Киеве будут судить 60-летнего нападающего, который изнасиловал и ограбил двух женщин

25 сентября 2025, 15:35
Фото: Прокуратура Украины
Мужчина предстанет перед судом за нападение и разбой на двух женщин, произошедших после его выхода из тюрьмы

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 60-летнего мужчины, подозреваемого в нападениях на двух женщин в столице. Мужчина ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и только этим летом вышел на свободу. Его действия квалифицированы по частям 1 статьи 153 и 4 статьи 187 УК Украины, предусматривающей насилие сексуального характера и разбойное нападение.

Нападения произошли в разных районах Киева

Первый инцидент произошел в Шевченковском районе Лукьяновского кладбища. Там обвиняемый напал на 26-летнюю женщину, повалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая канцелярским ножом, он забрал украшения и деньги. Пострадавшая сказала, что беременна, после чего нападавший покинул место происшествия.

Через некоторое время в другом районе Киева мужчина угрожал ножом 20-летней девушке, изнасиловал ее и забрал украшения и деньги. По этому эпизоду ему сообщено о подозрении по частям 1 статьи 152 и 4 статьи 187 УК Украины. Расследование продолжается.

Известно, что обвиняемый в 2014 году получил 14 лет лишения свободы за убийство по корыстным мотивам, грабежу и разбою. В настоящее время он находится под арестом. Санкции статей, согласно которым рассматривается новое дело, предусматривают наказание до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина напал на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажного дома. Злоумышленник нанес ей телесные повреждения, отобрал смартфон.

