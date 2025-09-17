12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 12:42

В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся

17 сентября 2025, 12:42
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе, вечером 16 сентября, в Киевском районе во время проверки документов мужчина напал на сотрудника ТЦК, нанеся ему ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Во время проведения мер оповещения совместная группа, в состав которой входили представитель Нацполиции и военнослужащие РТЦК и СП, обратилась к гражданину с просьбой предъявить военно-учетные документы. В ответ мужчина решил сбежать и напал с ножом, нанеся военнослужащему проникающее ранение. После этого нападающий быстро покинул место происшествия.

Раненого военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение.

Инцидент зафиксирован на боди-камере одного из военнослужащих. Полученные видеоматериалы и документацию будут переданы правоохранительным органам для надлежащего расследования и проведения следственных процедур.

Одесский областной ТЦК и СП отмечает, что использование оружия против военнослужащих при исполнении их служебных обязанностей является серьезным уголовным преступлением, которое карается согласно ряду статей Уголовного кодекса Украины.

"Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них строга и неотвратима", – подчеркнули в ТЦК.

Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса проверка документов мобилизация ТЦК нападение нож ножевое ранение
В Румынию за 8 тысяч евро: на Буковине сотрудников ТЦК разоблачили на переправке мужчин за границу
11 сентября 2025, 16:41
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58
На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане: что известно
17 сентября 2025, 12:57
От мечты к бизнесу: как грант помог харьковчанке создать собственный бренд сумок
17 сентября 2025, 12:32
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
17 сентября 2025, 12:24
Россияне атаковали пожарную часть в Донецкой области: спасатели не пострадали
17 сентября 2025, 11:57
Херсонщина под ударом: четыре дрона РФ разрушили жилой дом
17 сентября 2025, 11:39
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 11:35
Верят ли украинцы в победу – свежий опрос КМИС
17 сентября 2025, 11:25
В Харьковской области заработал первый Центр безопасности громады
17 сентября 2025, 11:07
Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен
17 сентября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »