В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
В Одессе, вечером 16 сентября, в Киевском районе во время проверки документов мужчина напал на сотрудника ТЦК, нанеся ему ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.
Во время проведения мер оповещения совместная группа, в состав которой входили представитель Нацполиции и военнослужащие РТЦК и СП, обратилась к гражданину с просьбой предъявить военно-учетные документы. В ответ мужчина решил сбежать и напал с ножом, нанеся военнослужащему проникающее ранение. После этого нападающий быстро покинул место происшествия.
Раненого военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение.
Инцидент зафиксирован на боди-камере одного из военнослужащих. Полученные видеоматериалы и документацию будут переданы правоохранительным органам для надлежащего расследования и проведения следственных процедур.
Одесский областной ТЦК и СП отмечает, что использование оружия против военнослужащих при исполнении их служебных обязанностей является серьезным уголовным преступлением, которое карается согласно ряду статей Уголовного кодекса Украины.
"Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них строга и неотвратима", – подчеркнули в ТЦК.
Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.
