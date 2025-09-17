В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе, вечером 16 сентября, в Киевском районе во время проверки документов мужчина напал на сотрудника ТЦК, нанеся ему ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Во время проведения мер оповещения совместная группа, в состав которой входили представитель Нацполиции и военнослужащие РТЦК и СП, обратилась к гражданину с просьбой предъявить военно-учетные документы. В ответ мужчина решил сбежать и напал с ножом, нанеся военнослужащему проникающее ранение. После этого нападающий быстро покинул место происшествия.

Раненого военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение.

Инцидент зафиксирован на боди-камере одного из военнослужащих. Полученные видеоматериалы и документацию будут переданы правоохранительным органам для надлежащего расследования и проведения следственных процедур.

Одесский областной ТЦК и СП отмечает, что использование оружия против военнослужащих при исполнении их служебных обязанностей является серьезным уголовным преступлением, которое карается согласно ряду статей Уголовного кодекса Украины.

"Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них строга и неотвратима", – подчеркнули в ТЦК.

Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

