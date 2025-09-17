В Умани 39-летний мужчина пытался ножом убить 18-летнего коллегу

Фото: Национальная полиция

В Умани Черкасской области полицейские задержали мужчину, который пытался убить своего коллегу. Правонарушителю уже объявили подозрение в попытке совершения убийства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который, находясь в неприязненных отношениях со своим коллегой, напал на него с охотничьим ножом.

По данным следствия, обиженный коллега дождался, когда 18-летний парень уснул и ударил его в шею.

Пострадавшего вовремя обнаружил работник предприятия, вызвавший медиков и правоохранителей. Жизнь юноши удалось спасти, он находится в больнице.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и задержали нападающего. Ему сообщили о подозрении.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

