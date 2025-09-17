08:15  17 сентября
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах
08:09  17 сентября
На железной дороге в Киеве 13-летний подросток упал между вагонами и потерял ногу
00:17  17 сентября
Hermes, Chanel и Louis Vuitton: во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 10:38

В Умани 39-летний мужчина пытался ножом убить 18-летнего коллегу

17 сентября 2025, 10:38
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Умани Черкасской области полицейские задержали мужчину, который пытался убить своего коллегу. Правонарушителю уже объявили подозрение в попытке совершения убийства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который, находясь в неприязненных отношениях со своим коллегой, напал на него с охотничьим ножом.

По данным следствия, обиженный коллега дождался, когда 18-летний парень уснул и ударил его в шею.

Пострадавшего вовремя обнаружил работник предприятия, вызвавший медиков и правоохранителей. Жизнь юноши удалось спасти, он находится в больнице.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и задержали нападающего. Ему сообщили о подозрении.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Ровенщине задержали мужчину, который убил отца. Пожилой мужчина скончался от по меньшей мере десяти ударов ножом. По данным правоохранителей, 51-летний мужчина 10 лет состоит на учете у врача-психиатра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область Умань нападение нож ножевое ранение предприятие
Разбой и нападение на полицейского на Житомирщине: нападающему грозит до 15 лет тюрьмы
17 сентября 2025, 09:44
В Сумах женщина ударила сожителя ножом в шею во время ссоры
16 сентября 2025, 14:59
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 08:20
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Шантаж и рейдерство: известная журналистка рассказала о давлении на свою семью
17 сентября 2025, 11:13
В Харьковской области заработал первый Центр безопасности громады
17 сентября 2025, 11:07
Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен
17 сентября 2025, 10:56
Ночная атака дронами в Черкасской области: спасатели потушили пожар
17 сентября 2025, 10:51
Расставляли "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ разоблачила супругов-агентов ФСБ
17 сентября 2025, 10:24
Ночная атака: россияне запустили по Украине "Искандер-М", С-300 и 172 дронов
17 сентября 2025, 10:06
Россияне ударили дронами по гостинице в Краматорске
17 сентября 2025, 09:46
Разбой и нападение на полицейского на Житомирщине: нападающему грозит до 15 лет тюрьмы
17 сентября 2025, 09:44
В Киевской области военные организовали схему продажи армейского горючего
17 сентября 2025, 09:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »