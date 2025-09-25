Німеччина передала автомобілі громадам Харківщини, що постраждали від війни

Фото: Харківська ОВА

Для громад Харківщини надійшла чергова партія автомобілів від уряду Німеччини. Усе завдяки завдяки співпраці Харківської ОВА, Посольства ФРН в Україні та Федерального агентства з технічної допомоги

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що автомобілі отримали Дергачівська, Роганська, Балаклійська та Старосалтівська територіальні громади.

За словами начальник ХОВА Олега Синєгубова, жителі цих громад пережили окупацію, їхні населені пункти зазнали значних руйнувань через численні ворожі удари, багато майна було розграбовано росіянами. Сьогодні ці території також залишаються під загрозою постійних обстрілів агресора.

"Тому надзвичайно важливо, щоб у таких умовах громади мали автомобілі для оперативного реагування на виклики, перевезення гуманітарних вантажів і забезпечення базових потреб людей", – наголосив очільник військової адміністрації.

Як відомо, автомобілі профінансовані спільно Європейським Союзом через Інструмент зовнішньої політики ЄС (FPI) та Німеччиною.

Проєкт реалізовано в межах Стабілізаційної платформи, створеної на запит Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації і латвійських партнерів область отримала сучасне телекомунікаційне обладнання. Воно дозволить підвищити кіберзахист цифрової інфраструктури області, забезпечити стабільний інтернет-зв'язок у деокупованих громадах і посилити доступність мешканців до онлайн-послуг.