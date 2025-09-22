18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 17:50

Правительство выделило 840 млн грн в защиту энергообъектов Харьковщины

22 сентября 2025, 17:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
На очередном заседании правительства было принято решение выделить 840 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета на обеспечение безопасности энергообъектов Харьковской области

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, средства будут направлены Харьковской ОВА на строительство защитных сооружений для подстанций АО "Харьковоблэнерго".

"Это позволит обезопасить трансформаторы, которые снабжают свет и тепло более 220 тысяч жителей Харьковщины, от возможных российских атак", – подчеркнула Свириденко.

Как отмечают в Кабмине, главная задача – обеспечить украинцам в прифронтовых регионах стабильное электроснабжение и тепло, несмотря на постоянные угрозы со стороны врага.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других регионов прифронтовых. В частности, речь идет о специальных режимах ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенной программе восстановления жилья и обеспечения медучреждений лекарствами и оборудованием.

Читайте также: Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех

деньги Харьковская область правительство энергетика Харьковская ОВА Свириденко Юлия энергообъекты
