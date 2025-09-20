13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
20 сентября 2025, 14:22

Харьковщина лидирует в Украине по количеству участников "Армии восстановления"

20 сентября 2025, 14:22
Фото: pixabay
Харьковщина – среди лидеров по реализации программ трудоустройства и грантовой поддержки

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews .

В Харьковской области при поддержке ОВА активно действует программа трудоустройства безработных. С начала года более 32 тысяч человек воспользовались услугами областного центра занятости.

В рамках проекта "Армия восстановления" в этом году выдали почти 9,5 тысячи направлений на общественно полезные работы для безработных и внутренне перемещенных лиц. На финансирование участников программы уже направлено более 130 миллионов гривен. По этим показателям Харьковщина остается лидером среди всех областей Украины.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что с начала года работу получили почти 18 тысяч жителей области. Он подчеркнул, что власть поддерживает не только людей, которые временно остались без работы, но и работодателей. Отдельное внимание уделяют ветеранам и молодёжи, которые готовы открыть собственное дело и стать движущей силой восстановления региона. По его словам, каждое новое рабочее место является вкладом в развитие экономики Харьковщины и добавляет людям уверенности в будущем.

В Харьковской области также активно действует государственная грантовая программа "єРобота". В 2025 году 618 человек получили микрогранты и ветеранские гранты, их бизнес-планы предусматривают создание более 1000 новых рабочих мест. Среди получателей помощи – 24 ветерана и их семьи, а также 9 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. В августе Кабмин расширил программу "Собственное дело", добавив поддержку частных детских садов и креативной индустрии.

Кроме того, для повышения конкурентоспособности на рынке труда более 2 тысяч безработных прошли профессиональное обучение, ещё более 1700 человек получили ваучеры на обучение. Наибольший спрос имеют специальности водителя, повара, социального работника, экстренного медицинского техника и тракториста-машиниста.

Директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков подчеркнул, что грантовые программы играют гораздо большую роль, чем просто финансовая помощь. Они становятся инструментом восстановления региона: новые бизнесы и рабочие места укрепляют экономику и возвращают людям уверенность в будущем. Он отметил, что особую ценность имеют ветераны, их семьи и молодые предприниматели среди получателей грантов, ведь это свидетельствует о готовности жителей области участвовать в восстановлении и создании перемен.

Напомним, международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила новый этап образовательно-грантовой программы TalentA-2025-2026, направленной на поддержку женщин-фермерок , в частности, в Харьковской области.

