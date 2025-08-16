фото: Харьковская областная военная администрация

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова его заместитель Андрей Дорожко встретился с представителями Фонда "Entrepreneurs for Peace".

В ходе встречи международные партнеры передали партию современного оборудования для безопасного и стабильного доступа в интернет в условиях военного положения.

"Продолжаем строить цифровую инфраструктуру Харьковской области. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Особая благодарность главному исполнительному директору MikroTik Джону Талли за весомый вклад и поддержку, а также Иеве Илвесу за важную роль в реализации этой инициативы. Благодарим также Лауру Скроделе и команду Фонда "Entrepreneurs for Peace" за неравнодушие и помощь нашему региону", – отметил Андрей Дорожко.

Полученное оборудование MikroTik позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.

