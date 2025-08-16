16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 14:41

Харьковщина получила современное телекоммуникационное оборудование от международных партнеров

16 августа 2025, 14:41
фото: Харьковская областная военная администрация
Благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и латвийских партнеров область получила современное телекоммуникационное оборудование

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова его заместитель Андрей Дорожко встретился с представителями Фонда "Entrepreneurs for Peace".

В ходе встречи международные партнеры передали партию современного оборудования для безопасного и стабильного доступа в интернет в условиях военного положения.

"Продолжаем строить цифровую инфраструктуру Харьковской области. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Особая благодарность главному исполнительному директору MikroTik Джону Талли за весомый вклад и поддержку, а также Иеве Илвесу за важную роль в реализации этой инициативы. Благодарим также Лауру Скроделе и команду Фонда "Entrepreneurs for Peace" за неравнодушие и помощь нашему региону", – отметил Андрей Дорожко.

Полученное оборудование MikroTik позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.

Харьковщина и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых общин. Кроме того область получит дополнительное финансирование для медицинских проектов.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином
16 августа 2025, 12:59
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
16 августа 2025, 12:33
07 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
