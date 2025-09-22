14:55  22 сентября
22 сентября 2025, 14:05

YASNO принимает заявки на грант: кто может получить помощь на бизнес

22 сентября 2025, 14:05
Фото из открытых источников
Продолжается прием заявок на грантовую программу от YASNO. Речь идет о поддержке ветеранского бизнеса

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Победители программы смогут получить компенсацию средств, уплаченных за 30 тыс. кВт∙ч, что позволит сэкономить около 300 тысяч гривен. Проект реализуется при поддержке Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Получить грант смогут ветераны, являющиеся владельцами или совладельцами (иметь не менее 50% доли) малого или среднего бизнеса.

Подаваться на грант можно даже в том случае, если вы не являетесь клиентом YASNO. Однако сначала нужно заключить договор. Это можно сделать онлайн.

Грант компенсирует 100% уплаченных счетов за 30 тыс. кВтч электроэнергии, потребленной за период, не превышающий 6 месяцев.

Победители будут выбраны рандомно. В общей сложности выберут 20 компаний. Подать заявку можно по ссылке.

Какие дедлайны:

  • Подача заявок по 19 октября;
  • До 29 октября объявят результаты на сайте и в социальных сетях;
  • До 1 ноября победители должны связаться с YASNO для оформления результатов.

Напомним, в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.

