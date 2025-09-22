YASNO принимает заявки на грант: кто может получить помощь на бизнес
Продолжается прием заявок на грантовую программу от YASNO. Речь идет о поддержке ветеранского бизнеса
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
Победители программы смогут получить компенсацию средств, уплаченных за 30 тыс. кВт∙ч, что позволит сэкономить около 300 тысяч гривен. Проект реализуется при поддержке Украинского ветеранского фонда Минветеранов.
Получить грант смогут ветераны, являющиеся владельцами или совладельцами (иметь не менее 50% доли) малого или среднего бизнеса.
Подаваться на грант можно даже в том случае, если вы не являетесь клиентом YASNO. Однако сначала нужно заключить договор. Это можно сделать онлайн.
Грант компенсирует 100% уплаченных счетов за 30 тыс. кВтч электроэнергии, потребленной за период, не превышающий 6 месяцев.
Победители будут выбраны рандомно. В общей сложности выберут 20 компаний. Подать заявку можно по ссылке.
Какие дедлайны:
- Подача заявок по 19 октября;
- До 29 октября объявят результаты на сайте и в социальных сетях;
- До 1 ноября победители должны связаться с YASNO для оформления результатов.
Напомним, в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.