Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини

На черговому засіданні Уряду було ухвалено рішення виділити 840 млн грн з резервного фонду Державного бюджету на забезпечення безпеки енергооб'єктів Харківської області

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, кошти скерують Харківській ОВА на будівництво захисних споруд для підстанцій АТ "Харківобленерго".

"Це дозволить убезпечити трансформатори, які постачають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини, від можливих російських атак", – наголосила Свириденко.

Як зазначають у Кабміні, головне завдання – забезпечити українцям у прифронтових регіонах стабільне електропостачання та тепло, попри постійні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів. Зокрема, йдеться про спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла та забезпечення медзакладів ліками й обладнанням.

