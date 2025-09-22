20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 17:50

Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини

22 вересня 2025, 17:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На черговому засіданні Уряду було ухвалено рішення виділити 840 млн грн з резервного фонду Державного бюджету на забезпечення безпеки енергооб'єктів Харківської області

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, кошти скерують Харківській ОВА на будівництво захисних споруд для підстанцій АТ "Харківобленерго".

"Це дозволить убезпечити трансформатори, які постачають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини, від можливих російських атак", – наголосила Свириденко.

Як зазначають у Кабміні, головне завдання – забезпечити українцям у прифронтових регіонах стабільне електропостачання та тепло, попри постійні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів. Зокрема, йдеться про спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла та забезпечення медзакладів ліками й обладнанням.

Читайте також: Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші Харківська область уряд енергетика Харківська ОВА Свириденко Юлія енергооб'єкти
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
На Харківщині окупанти пошкодили котельню, яку готували до зими
22 вересня 2025, 10:00
Харківщина лідирує в Україні за кількістю учасників "Армії відновлення"
20 вересня 2025, 14:22
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55
Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 20:24
ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі
22 вересня 2025, 18:55
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
22 вересня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »