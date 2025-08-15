Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов

фото: Юлия Свириденко

Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Среди них – Харьковщина

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, новый пакет поддержки значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах.

"Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарством и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения", – говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что Кабмин продолжит расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей.

Напомним, при поддержке Харьковской ОВА, медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи. Также возрастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.