11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 16:34

Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов

15 августа 2025, 16:34
Читайте також українською мовою
фото: Юлия Свириденко
Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Среди них – Харьковщина

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, новый пакет поддержки значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах.

"Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарством и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения", – говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что Кабмин продолжит расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей.

Напомним, при поддержке Харьковской ОВА, медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи. Также возрастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
07 августа 2025
