Фото из открытых источников

Во время одной из атак на город Чугуев россияне повредили котельную. Известно, что ее уже полностью подготовили к зиме

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам городского головы Чугуева Галины Минаевой, это произошло 20 сентября. Котельная, которая уже полностью подготовлена к зиме, получила повреждение. Это произошло в результате обстрелов врага.

"В настоящее время продолжаются восстановительные работы, все необходимые службы как всегда слаженно работают на месте. К счастью, на этот раз пострадавших нет", - говорит Галина Минаева.

Напомним, недавно Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области. Как отметили в Министерстве энергетики, цель оккупантов очевидна – нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.