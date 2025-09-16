Момент удара БпЛА по Харькову зафиксировали на видео

Скриншот с видео

Сегодня, 16 сентября, около 11:00 вражеский беспилотник попал по Слободскому району Харькова

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Момент удара зафиксировали камеры наблюдения – взрыв произошел совсем рядом с людьми.

По предварительной информации, удар потерпело здание Украинского фармацевтического университета.

На месте работают следователи, взрывотехники и спасатели.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова , известно, что уже четыре человека пострадали от террористического обстрела.

В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшие три женщины в возрасте 51, 52 и 54 года и 89-летний мужчина. Все – в легком состоянии. К счастью, никто не погиб.

Напомним, сегодня утром вблизи Киева раздались взрывы в результате атаки дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в логистический центр "Эпицентра". После удара над районом поднялся густой черный дым, виден из разных уголков столицы.