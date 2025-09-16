12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 13:20

Момент удара БпЛА по Харькову зафиксировали на видео

16 сентября 2025, 13:20
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 16 сентября, около 11:00 вражеский беспилотник попал по Слободскому району Харькова

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Момент удара зафиксировали камеры наблюдения – взрыв произошел совсем рядом с людьми.

По предварительной информации, удар потерпело здание Украинского фармацевтического университета.

На месте работают следователи, взрывотехники и спасатели.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова , известно, что уже четыре человека пострадали от террористического обстрела.

В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшие три женщины в возрасте 51, 52 и 54 года и 89-летний мужчина. Все – в легком состоянии. К счастью, никто не погиб.

Напомним, сегодня утром вблизи Киева раздались взрывы в результате атаки дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в логистический центр "Эпицентра". После удара над районом поднялся густой черный дым, виден из разных уголков столицы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар Харьков БПЛА атака пострадавшие прилет
Ночная атака на Запорожье: количество пострадавших увеличилось
16 сентября 2025, 10:55
Россияне ударили по общежитию в центре Славянска
16 сентября 2025, 09:12
Россия ударила по Запорожью с РСЗО "Торнадо-С": повреждены десятки домов
16 сентября 2025, 08:41
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Стало известно, сколько осужденных уже мобилизовали в армию
16 сентября 2025, 13:59
В Раде предлагают освобождать от мобилизации тех, кто поселил у себя ВПЛ
16 сентября 2025, 13:40
В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину
16 сентября 2025, 13:11
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
16 сентября 2025, 12:35
Под Киевом дрон попал в логистический центр "Эпицентра": появились кадры последствий
16 сентября 2025, 12:13
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
16 сентября 2025, 12:05
Телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента
16 сентября 2025, 11:38
В Киеве аферист женился на умершей киевлянке и забрал ее квартиру
16 сентября 2025, 11:35
В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
16 сентября 2025, 11:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »