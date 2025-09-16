10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
02:30  16 сентября
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 09:15

Под Киевом "Шахед" попал в склад: черный дым виден над столицей

16 сентября 2025, 09:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вблизи Киева раздались взрывы в результате атаки дронами-камикадзе. Один из "Шахедов", по предварительным данным, попал в логистический центр "Эпицентра"

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

После удара над районом поднялся густой черный дым, который виден из разных уголков столицы.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска по меньшей мере десять раз обстреляли Запорожье , предварительно из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". По предварительным данным, погиб мужчина, пострадали 13 человек, среди них двое детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар Киевская область Эпицентр БПЛА российская армия склад
Россияне ударили по общежитию в центре Славянска
16 сентября 2025, 09:12
Ночной удар по Сумам: спасатели потушили пожар
16 сентября 2025, 08:46
В Харьковской области из-за ночной атаки вражеского дрона возник пожар на агропредприятии
16 сентября 2025, 08:34
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве аферист женился на умершей киевлянке и забрал ее квартиру
16 сентября 2025, 11:35
В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
16 сентября 2025, 11:28
В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и обманывали военных
16 сентября 2025, 11:13
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
16 сентября 2025, 10:59
Ночная атака на Запорожье: количество пострадавших увеличилось
16 сентября 2025, 10:55
COVID-19 в Украине: за неделю – 19 смертей и почти 15 тысяч новых случаев
16 сентября 2025, 10:44
В Житомирской области задержали агента РФ, совершившего теракт с гибелью человека
16 сентября 2025, 10:32
Ночная атака дронами на Киевщину: повреждено более 20 автомобилей и дома
16 сентября 2025, 10:15
СБУ будет проводить масштабные меры безопасности во Львове
16 сентября 2025, 10:06
Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера
16 сентября 2025, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »