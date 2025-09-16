Под Киевом "Шахед" попал в склад: черный дым виден над столицей
Вблизи Киева раздались взрывы в результате атаки дронами-камикадзе. Один из "Шахедов", по предварительным данным, попал в логистический центр "Эпицентра"
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
После удара над районом поднялся густой черный дым, который виден из разных уголков столицы.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска по меньшей мере десять раз обстреляли Запорожье , предварительно из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". По предварительным данным, погиб мужчина, пострадали 13 человек, среди них двое детей.
