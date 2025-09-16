Момент удару БпЛА по Харкову зафіксували на відео

Скриншот із відео

Сьогодні, 16 вересня, близько 11:00 ворожий безпілотник влучив по Слобідському району Харкова

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Момент удару зафіксували камери спостереження — вибух стався зовсім поруч із людьми.

За попередньою інформацією, удару зазнала будівля Українського фармацевтичного університету.

На місці працюють слідчі, вибухотехніки та рятувальники.

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що потерпілі троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані. На щастя, ніхто не загинув.

Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу Києва пролунали вибухи внаслідок атаки дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у логістичний центр "Епіцентру". Після удару над районом піднявся густий чорний дим, який видно з різних куточків столиці.