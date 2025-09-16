Фото: ОВА

В Запорожье увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки ночью 16 сентября

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Жители города продолжают обращаться к врачам с осколочными ранениями, контузиями и острыми реакциями на стресс. Сейчас известно о 18 пострадавших людях.

Как отметил глава ОВА, большинство пострадавших после оказания медпомощи продолжат лечение на дому.

Напомним, около полуночи россияне обстреляли Запорожье десятью снарядами РСЗО "Торнадо-С". Ранее сообщалось о погибшем мужчине и 13 раненых людях, среди них – два ребенка. Повреждены не менее 10 многоэтажек и 12 частных домов.