Ночная атака на Запорожье: количество пострадавших увеличилось
В Запорожье увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки ночью 16 сентября
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Жители города продолжают обращаться к врачам с осколочными ранениями, контузиями и острыми реакциями на стресс. Сейчас известно о 18 пострадавших людях.
Как отметил глава ОВА, большинство пострадавших после оказания медпомощи продолжат лечение на дому.
Напомним, около полуночи россияне обстреляли Запорожье десятью снарядами РСЗО "Торнадо-С". Ранее сообщалось о погибшем мужчине и 13 раненых людях, среди них – два ребенка. Повреждены не менее 10 многоэтажек и 12 частных домов.
