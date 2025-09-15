Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове

Фото: Прокуратура Украины

В Харькове правоохранители задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в причастности к умышленному убийству. По информации Новобаварской окружной прокуратуры города, подростку официально уведомлено о подозрении

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, 12 сентября вечером во дворе многоэтажного дома на проспекте Любови Малой компания знакомых употребляла алкогольные напитки. Между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт, вероятно, на религиозной почве.

Подросток получил нож и нанес оппоненту три удара. Раненый мужчина смог пройти несколько метров, упал и перестал подавать признаки жизни.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан правоохранителями.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 12 сентября на Львовщине в помещении автосервиса были обнаружены тела двух мужчин, погибших от огнестрельных травм. Впоследствии выяснилось, что арендатор помещения сначала застрелил владельца, а затем покончил с собой, выстрелив себе в грудь.