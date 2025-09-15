08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
07:44  15 вересня
Вибух і пожежа на залізниці Київщини – розпочато розслідування
19:14  14 вересня
В Україну йдуть дощі та похолодання
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 08:20

Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові

15 вересня 2025, 08:20
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Харкові правоохоронці затримали неповнолітнього, якого підозрюють у причетності до умисного вбивства. За інформацією Новобаварської окружної прокуратури міста, підліткові офіційно повідомлено про підозру

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 12 вересня ввечері у дворі багатоповерхового будинку на проспекті Любові Малої компанія знайомих вживала алкогольні напої. Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт, імовірно на релігійному ґрунті.

Підліток дістав ніж і завдав опоненту три удари. Поранений чоловік зміг пройти кілька метрів, впав і перестав подавати ознаки життя.

Підозрюваний втік із місця злочину, але був затриманий правоохоронцями.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 12 вересня на Львіщині в приміщенні автосервісу були знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від вогнепальних травм. Згодом з'ясувалося,що орендар приміщення спочатку застрелив власника, а потім наклав на себе руки, вистреливши собі в груди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків підліток чоловік ніж ножове поранення підозра прокуратура
Після удару – в реанімацію: у Рівному підліток знепритомнів під час тренування
13 вересня 2025, 15:40
На Хмельниччині двох чоловіків підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої
13 вересня 2025, 13:24
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
13 вересня 2025, 12:48
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Росія атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: як відпрацювала ППО
15 вересня 2025, 09:39
На Дніпропетровщині чоловік поранив військового ножем під час перевірки документів
15 вересня 2025, 09:16
Росіяни вдарили ракетою по полю на Сумщині: поранено 11 цивільних
15 вересня 2025, 08:57
Мита, знижки, дрони і доктрина Китаю: підсумки минулого тижня
15 вересня 2025, 08:29
РФ обстріляла Запорізьку область 607 разів за добу: одна людина загинула
15 вересня 2025, 07:55
Вибух і пожежа на залізниці Київщини – розпочато розслідування
15 вересня 2025, 07:44
Трамп пояснив, що заважає Путіну і Зеленському сісти за стіл переговорів
15 вересня 2025, 07:26
Росіяни атакували Запорізький район: горіли будинки, знеструмлена громада
15 вересня 2025, 07:07
"Укрпошта" продала нерухомості на 424 млн грн
14 вересня 2025, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »