Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові

У Харкові правоохоронці затримали неповнолітнього, якого підозрюють у причетності до умисного вбивства. За інформацією Новобаварської окружної прокуратури міста, підліткові офіційно повідомлено про підозру

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 12 вересня ввечері у дворі багатоповерхового будинку на проспекті Любові Малої компанія знайомих вживала алкогольні напої. Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт, імовірно на релігійному ґрунті.

Підліток дістав ніж і завдав опоненту три удари. Поранений чоловік зміг пройти кілька метрів, впав і перестав подавати ознаки життя.

Підозрюваний втік із місця злочину, але був затриманий правоохоронцями.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

