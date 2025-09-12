19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 16:49

Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности

12 сентября 2025, 16:49
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области правоохранители расследуют трагический инцидент, произошедший в помещении автосервиса, где погибли двое мужчин

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, арендатор помещения сначала застрелил владельца, а затем покончил с собой, выстрелив себе в грудь.

Сигнал о выстрелах в автосервисе села Подрясное Львовского района поступил на спецлинию 102 сегодня, 12 сентября, в 12:00. На место инцидента оперативно прибыли правоохранители.

На территории автосервиса полицейские обнаружили тела двух погибших с огнестрельными ранениями. Как установлено, 33-летний житель Львовского района, арендовавший помещение, во время конфликта выстрелил в 39-летнего львовянина – владельца помещения. После этого арендатор произвел смертельный выстрел себе в грудь.

Оба мужчины погибли на месте.

На месте происшествия правоохранители изъяли карабин "Сайга", предположительно использованный в стрельбе.

Возбуждено два уголовных производства: одно по факту умышленного убийства, а второе по факту самоубийства.

Напомним, сегодня в селе Подрясное Львовского района в помещении автосервиса были обнаружены тела двух мужчин, погибших от огнестрельных травм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
расследование убийство полиция Львовская область тела погибших мужчины автосервис
Повалили на землю и били: во Франковске нацгвардеец попал в больницу после нападения
12 сентября 2025, 13:13
На Львовщине ночью поезд насмерть сбил мужчину
12 сентября 2025, 10:42
Во Львовской области 18-летний водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
12 сентября 2025, 09:54
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
12 сентября 2025, 20:46
Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии
12 сентября 2025, 20:29
Это был заказ: в Одессе правоохранители готовятся в суд по делу об убийстве активиста Ганула
12 сентября 2025, 20:15
Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт
12 сентября 2025, 20:06
В Резерв+ отключат важные услуги
12 сентября 2025, 19:51
Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам
12 сентября 2025, 19:39
В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27
Действующего нардепа подозревают в госизмене и мошенничестве: ГБР завершило расследование
12 сентября 2025, 19:21
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
12 сентября 2025, 19:12
Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия
12 сентября 2025, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »