Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности

Во Львовской области правоохранители расследуют трагический инцидент, произошедший в помещении автосервиса, где погибли двое мужчин

передает RegioNews.

По предварительным данным, арендатор помещения сначала застрелил владельца, а затем покончил с собой, выстрелив себе в грудь.

Сигнал о выстрелах в автосервисе села Подрясное Львовского района поступил на спецлинию 102 сегодня, 12 сентября, в 12:00. На место инцидента оперативно прибыли правоохранители.

На территории автосервиса полицейские обнаружили тела двух погибших с огнестрельными ранениями. Как установлено, 33-летний житель Львовского района, арендовавший помещение, во время конфликта выстрелил в 39-летнего львовянина – владельца помещения. После этого арендатор произвел смертельный выстрел себе в грудь.

Оба мужчины погибли на месте.

На месте происшествия правоохранители изъяли карабин "Сайга", предположительно использованный в стрельбе.

Возбуждено два уголовных производства: одно по факту умышленного убийства, а второе по факту самоубийства.

