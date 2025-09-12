Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
Во Львовской области правоохранители расследуют трагический инцидент, произошедший в помещении автосервиса, где погибли двое мужчин
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, арендатор помещения сначала застрелил владельца, а затем покончил с собой, выстрелив себе в грудь.
Сигнал о выстрелах в автосервисе села Подрясное Львовского района поступил на спецлинию 102 сегодня, 12 сентября, в 12:00. На место инцидента оперативно прибыли правоохранители.
На территории автосервиса полицейские обнаружили тела двух погибших с огнестрельными ранениями. Как установлено, 33-летний житель Львовского района, арендовавший помещение, во время конфликта выстрелил в 39-летнего львовянина – владельца помещения. После этого арендатор произвел смертельный выстрел себе в грудь.
Оба мужчины погибли на месте.
На месте происшествия правоохранители изъяли карабин "Сайга", предположительно использованный в стрельбе.
Возбуждено два уголовных производства: одно по факту умышленного убийства, а второе по факту самоубийства.
Напомним, сегодня в селе Подрясное Львовского района в помещении автосервиса были обнаружены тела двух мужчин, погибших от огнестрельных травм.