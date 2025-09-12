Двойное убийство на Львовщине: полиция работает на месте стрельбы в автосервисе
В селе Подрясное Львовского района произошла стрельба в офисе автосервиса, в результате которой погибли два человека
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, инцидент произошел сегодня, 12 сентября, около 12.00.
В помещении офиса автосервиса были обнаружены тела двух работников с огнестрельными ранениями.
Сейчас на месте происшествия работают профильные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, 10 сентября в в центре Ивано-Франковска двое мужчин напали на нацгвардейца и нанесли ему телесные повреждения. По этому факту следователи открыли уголовное производство.
