12 сентября 2025, 14:06

Двойное убийство на Львовщине: полиция работает на месте стрельбы в автосервисе

12 сентября 2025, 14:06
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В селе Подрясное Львовского района произошла стрельба в офисе автосервиса, в результате которой погибли два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, инцидент произошел сегодня, 12 сентября, около 12.00.

В помещении офиса автосервиса были обнаружены тела двух работников с огнестрельными ранениями.

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, 10 сентября в в центре Ивано-Франковска двое мужчин напали на нацгвардейца и нанесли ему телесные повреждения. По этому факту следователи открыли уголовное производство.

