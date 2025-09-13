После удара – в реанимацию: в Ровно подросток потерял сознание во время тренировки

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровно полицейские проводят досудебное расследование по инциденту в спортивном клубе, в результате которого 14-летнего подростка госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 сентября около 20:30 во время тренировки по кикбоксингу.

Как сообщили медики, парень получил удар ногой в солнечное сплетение во время спарринга, упал и потерял сознание. Вероятно, у него произошла остановка сердца.

Отмечается, что тренер – 43-летний житель Ровно – начал оказывать помощь не сразу. После вызова скорая прибыла на место и провела сердечно-легочную реанимацию. Парня госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

Полиция устанавливает все происшествия. Досудебное расследование продолжается.

