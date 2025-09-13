12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
09:53  13 сентября
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
Фото: Национальная полиция
На днях в поселке Коцюбинское Бучанского района местный житель из-за конфликта поджег гараж, в котором находились его владелец и автомобиль

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что между потерпевшим и 38-летним мужчиной возник конфликт из-за внезапной неприязни. Причиной спора стало нежелание потерпевшего зажечь сигарету для своего оппонента, после чего тот начал угрожать физической расправой и даже поджогом.

Чтобы избежать опасности, потерпевший укрылся в своем гараже, где находился его автомобиль Volkswagen Polo. Злоумышленник, найдя неподалеку бумагу, поджег деревянные двери гаража.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем повреждено помещение гаража и автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом.

Полиция задержала мужчину на месте происшествия.

Открыто уголовное производство. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе мужчина после конфликта с бывшей супругой поджег ее дом. В результате пожара сгорела дверь, огонь частично повредил деревянную лестницу. К счастью, обошлось без жертв.

Киевская область Бучанский район мужчина конфликт полиция гараж поджог
