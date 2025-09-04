В Харькове задержали таксиста, который с напарником обокрал военного
В Харькове разоблачили таксиста и его сообщника. Они похитили деньги и вещи украинского военного
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В Харьковской области двое мужчин украли банковскую карту и телефон пассажира такси, который был военным. Они потратили с его счетов 257 тысяч гривен.
23-летний житель Берестинского района, подрабатывая таксистом, подобрал клиента у станции метро. Военный попросил водителя остановиться у банкомата, чтобы снять наличные. Однако сам он это сделать не смог. Водитель предложил помощь, и впоследствии получил банковскую карту и мобильный телефон стоимостью более 3,6 тысячи гривен.
Когда они прибыли к месту назначения, таксист не вернул вещи военному и скрылся. Вместе со 41-летним сообщником он снял со счетов защитника более 20 тысяч гривен и приобрел четыре телефона. В общей сложности сумма ущерба составила более 257 тысяч гривен.
Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина напал на работника ТЦК после требования показать документы. После словесного спора злоумышленник внезапно ударил военнослужащего лопатой не менее двух раз — по лицу и руке.