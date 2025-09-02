Фото: полиция

В селе Вишневое Близнецовской громады мужчина ворвался в дом 62-летней женщины, избил ее, отобрал деньги и поджег дом

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, нападавший был в военной форме и балаклаве с оружием, похожим на автомат. Он ударил хозяйку прикладом по голове, требовал деньги и забрал 9 тысяч гривен. После этого облил комнату горючей жидкостью и поджег. Женщину он вытащил во двор, произвел более десяти выстрелов в воздух и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали, а ее дом полностью сгорел.

Полицейские установили и задержали злоумышленника – 36-летнего местного жителя.

Задержанному объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение имущества) УК Украины. Ему грозит до 10 лет заключения.

