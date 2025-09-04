22:10  04 вересня
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
18:26  04 вересня
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
04 вересня 2025, 20:43

У Харкові затримали таксиста, який з напарником обікрав військового

04 вересня 2025, 20:43
Фото: Нацполіція
У Харкові викрили таксиста та його спільника. Вони викрали гроші та речі українського військового

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області двоє чоловіків вкрали банківську картку та телефон пасажира таксі, який був військовим. Вони витратили з його рахунків 257 тисяч гривень.

23-річний житель Берестинського району, підробляючи таксистом, підібрав клієнта біля станції метро. Військовий попросив водія зупинитися біля банкомата, щоб зняти готівку. Проте сам він зробити це не зміг. Водій запропонував допомогу, і згодом отримав банківську картку та мобільний телефон вартістю понад 3,6 тисячі гривень.

Коли вони прибули до місця призначення, таксист не повернув речі військовому та зник. Разом із 41-річним спільником він зняв з рахунків захисника понад 20 тисяч гривень та придбав чотири телефони. Загалом сума збитків становила понад 257 тисяч гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Волині чоловік напав на працівника ТЦК після вимоги показати документи. Після словесної суперечки зловмисник раптово вдарив військовослужбовця лопатою щонайменше двічі — по обличчю та руці.

військовий Пограбування затримання Харківська область
