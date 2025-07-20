Фото: Телеграмм/Times of Ukraine

Инцидент произошел 12 июля около 14:00 во время проверки военно-учетных документов

Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

В селе Дубовое Ковельского района Волынской области произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По предварительным данным, неизвестный мужчина отказался выполнить законное требование военного предъявить документы. После словесного спора злоумышленник внезапно ударил военнослужащего лопатой по меньшей мере дважды - по лицу и руке. После этого нападавший скрылся с места происшествия. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции.

Пострадавшего доставили в травматологический пункт Ковельского медицинского объединения. Медики зафиксировали закрытый перелом фаланги большого пальца руки без смещения и убойную рану на щеке. Правоохранители уже установили личность нападавшего. Ему объявлено о подозрении по ч.2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу.

Ранее сообщалось, что ДБР расследует смерть мобилизованного после избиения электрошокером в киевском ТЦК.