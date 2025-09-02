Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области

В Ровенской области перед судом предстанет 30-летний житель Здолбунова за нападение на бывшую сожительницу и похищение дорогостоящих часов. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, однако на путь исправления не стал.

Инцидент произошел вечером около 22:00. По информации полиции, в тот день злоумышленник пришел к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения. Во время конфликта на лестничной клетке мужчина укусил женщину за руку и вырвал из запястья брендовые часы стоимостью около 1800 евро, после чего скрылся.

Полицейские уголовного розыска оперативно разыскали нападающего по месту жительства. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом.

Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Отягчающими обстоятельствами уголовного производства является рецидив преступления и правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Возможно наказание для обвиняемого – от 7 до 10 лет лишения свободы.

