02 сентября 2025, 16:26

В Ровенской области перед судом предстанет мужчина, похитивший часы за 1800 евро у бывшей

02 сентября 2025, 16:26
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Завершено досудебное расследование в отношении нападающего на бывшую сожительницу, материалы дела переданы в суд

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области перед судом предстанет 30-летний житель Здолбунова за нападение на бывшую сожительницу и похищение дорогостоящих часов. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, однако на путь исправления не стал.

Инцидент произошел вечером около 22:00. По информации полиции, в тот день злоумышленник пришел к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения. Во время конфликта на лестничной клетке мужчина укусил женщину за руку и вырвал из запястья брендовые часы стоимостью около 1800 евро, после чего скрылся.

Полицейские уголовного розыска оперативно разыскали нападающего по месту жительства. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом.

Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Отягчающими обстоятельствами уголовного производства является рецидив преступления и правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Возможно наказание для обвиняемого – от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Одесской области женщина во время конфликта облила соседку дизельным горючим и угрожала поджечь ее.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
