Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече

В Харьковской области продолжает работать платформа "Диалог власти и бизнеса", призванная облегчить общение между предпринимателями и органами власти

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА онлайн-встреча поможет участникам обсудить актуальные вопросы развития бизнеса и пути их решения.

Мероприятие состоится 5 сентября 2025 года в 11:00.

Основная тема встречи – "Совместные решения для развития бизнеса: бронирование, налоговые аспекты и безопасность труда". Во время дискуссии участники смогут получить практические советы и узнать об актуальных нормативных изменениях.

Для участия в платформе необходимо заполнить электронную анкету по постоянной ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +38097 735 98 44.

Напомним, ранее ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.