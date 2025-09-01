09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
01 сентября 2025, 09:06

Глава Харьковской ОВА встретился с послом Германии Мартином Егером

01 сентября 2025, 09:06
Фото: Харьковская ОВА
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов провел встречу с послом Германии в Украине Мартином Егером, который завершает свою каденцию и переходит на новую должность в правительстве ФРГ

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мартин Егер неоднократно посещал Харьковскую область, и именно Харьков стал первым городом его официального визита два года назад. Завершить дипломатическую миссию он тоже решил здесь.

Олег Синегубов поблагодарил правительство Германии за поддержку области – предоставление десятков гражданских автомобилей, пикапов, автобусов, строительной техники, генераторов и другого оборудования. Он подчеркнул, что каждая единица помощи направлена на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечение жизнедеятельности громад в военных условиях.

Глава ОВА вручил Егеру награду Харьковского областного совета "За заслуги перед Харьковщиной". В ответ дипломат отметил, что для него было честью работать в Украине и пообещал, что на новой должности продолжит содействовать сохранению поддержки для Харьковщины, а также подчеркнет ее важность для своего преемника.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие направления сотрудничества и перспективы международного взаимодействия на уровне региона.

Ранее сообщалось, что прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.

Харьковская ОВА Синегубов Олег Васильевич посол Германия
