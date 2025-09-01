Глава Харьковской ОВА встретился с послом Германии Мартином Егером

Фото: Харьковская ОВА

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов провел встречу с послом Германии в Украине Мартином Егером, который завершает свою каденцию и переходит на новую должность в правительстве ФРГ

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мартин Егер неоднократно посещал Харьковскую область, и именно Харьков стал первым городом его официального визита два года назад. Завершить дипломатическую миссию он тоже решил здесь.

Олег Синегубов поблагодарил правительство Германии за поддержку области – предоставление десятков гражданских автомобилей, пикапов, автобусов, строительной техники, генераторов и другого оборудования. Он подчеркнул, что каждая единица помощи направлена на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечение жизнедеятельности громад в военных условиях.

Глава ОВА вручил Егеру награду Харьковского областного совета "За заслуги перед Харьковщиной". В ответ дипломат отметил, что для него было честью работать в Украине и пообещал, что на новой должности продолжит содействовать сохранению поддержки для Харьковщины, а также подчеркнет ее важность для своего преемника.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие направления сотрудничества и перспективы международного взаимодействия на уровне региона.

Ранее сообщалось, что прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.