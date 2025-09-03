Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі
У Харківській області продовжує працювати платформа "Діалог влади та бізнесу", яка покликана полегшити спілкування між підприємцями та органами влади
Про це повідомляє Харківської ОВА, передає RegioNews.
За підтримки Харківської ОВА онлайн-зустріч допоможе учасникам обговорити актуальні питання розвитку бізнесу та шляхи їх вирішення.
Захід відбудеться 5 вересня 2025 року о 11:00.
Основна тема зустрічі – "Спільні рішення для розвитку бізнесу: бронювання, податкові аспекти та безпека праці". Під час дискусії учасники зможуть отримати практичні поради та дізнатися про актуальні нормативні зміни.
Для участі у платформі необхідно заповнити електронну анкету за постійним посиланням.
За додатковою інформацією можна звертатися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.
Нагадаємо, раніше ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави.