03 вересня 2025, 19:22

Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі

03 вересня 2025, 19:22
Фото: ілюстративне
У Харківській області продовжує працювати платформа "Діалог влади та бізнесу", яка покликана полегшити спілкування між підприємцями та органами влади

Про це повідомляє Харківської ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА онлайн-зустріч допоможе учасникам обговорити актуальні питання розвитку бізнесу та шляхи їх вирішення.

Захід відбудеться 5 вересня 2025 року о 11:00.

Основна тема зустрічі – "Спільні рішення для розвитку бізнесу: бронювання, податкові аспекти та безпека праці". Під час дискусії учасники зможуть отримати практичні поради та дізнатися про актуальні нормативні зміни.

Для участі у платформі необхідно заповнити електронну анкету за постійним посиланням.

За додатковою інформацією можна звертатися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, раніше ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави.

