09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
01 сентября 2025, 10:18

На Харьковщине ветераны получают гранты на бизнес и создают новые рабочие места

01 сентября 2025, 10:18
Фото: Харьковская ОВА
Харьковская ОВА продолжает поддержку ветеранов в процессе интеграции в гражданскую жизнь, в частности через доступ к государственным грантовым программам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Один из примеров эффективной государственной поддержки – проект участника боевых действий Олега Качкалды. После демобилизации он решил расширить работу своей мастерской, специализирующейся на заточке и обслуживании парикмахерских, маникюрных, бытовых и медицинских инструментов, а также изготовлении дубликатов квартирных, автомобильных и домофонных ключей.

Благодаря гранту Государственной службы занятости Олег начал новое направление – программирование, ремонт и восстановление автомобильных ключей даже в случае их полной потери.

Общий бюджет проекта составил 550 тысяч гривен: 500 тысяч – грантовые средства, еще 50 тысяч ветеран вложил сам.

Реализация проекта позволила создать два рабочих места и расширить список услуг для громады, что способствует экономическому развитию и повышению качества жизни жителей.

Вопрос всесторонней помощи и успешной реинтеграции ветеранов находится на личном контроле начальника ОВА Олега Синегубова.

В Харьковской ОВА подчеркивают, что грантовая поддержка помогает ветеранам не только адаптироваться к мирной жизни, но и раскрывать свой потенциал, создавать новые рабочие места и вносить вклад в развитие громад и государства.

Напомним, ранее ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.

Харьковская область Харьковская ОВА ветеран гранты бизнес поддержка
