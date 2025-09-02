19:42  02 сентября
02 сентября 2025, 19:55

Тренеров Харьковщины приглашают присоединиться к проекту по адаптивному спорту для ветеранов, который проходит под эгидой американских партнеров

02 сентября 2025, 19:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Харьковская ОВА совместно с Министерством по делам ветеранов реализует Проект развития тренерского состава по реабилитации ветеранов через спорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Как отмечается, проект внедряется в партнерстве с Программой реабилитации и реинтеграции ветеранов, реализуемой IREX при поддержке Государственного департамента США. Его цель – повысить квалификацию тренеров, работающих с ветеранами и ветеранками, которые получили ранения или травмы в результате вооруженной агрессии РФ.

Программа предусматривает онлайн-лекции по психологии, инклюзивности и безбарьерности, модули по адаптивным видам спорта с участием американских и украинских специалистов, а также практический курс подготовки. Основная часть занятий будет проходить онлайн с сентября по октябрь 2025 года. Практический модуль – офлайн в течение одного из выходных в середине октября.

Для участия в Проекте необходимо перейти по ссылке.

Напомним, в Харьковской области ветераны получают гранты на бизнес и создают новые рабочие места. Вопрос всесторонней помощи и успешной реинтеграции ветеранов находится на личном контроле начальника ОГА Олега Синегубова.

