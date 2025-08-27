00:30  28 августа
27 августа 2025, 00:55

Смертельное ДТП в Харькове: BMW сбил пешехода

27 августа 2025, 00:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 26 августа на улице Москалевской в Харькове. В результате ДТП скончалась женщина

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

24-летний водитель BMW не сдержал безопасной скорости и попал в занос на трамвайных рельсах. В результате авто врезалось в припаркованную рядом Chevrolet, после чего наехало на женщину, которая шла по тротуару.

61-летняя женщина получила тяжелые травмы. К сожалению, в больнице она скончалась.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Решается вопрос об объявлении нарушителю подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.

