27 серпня 2025, 00:55

Смертельна ДТП в Харкові: BMW збив пішохода

27 серпня 2025, 00:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 26 серпня на вулиці Москалівській у Харкові. Внаслідок ДТП померла жінка

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

24-річний водій BMW не дотримався безпечної швидкості та потрапив у занос на трамвайних рейках. Внаслідок цього авто врізалось у припарковану поруч Chevrolet, після чого наїхало на жінку, яка йшла тротуаром.

61-річна жінка отримала тяжкі травми. На жаль, у лікарні вона померла.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі вирішується питання щодо оголошення порушнику підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.

