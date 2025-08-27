Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

24-річний водій BMW не дотримався безпечної швидкості та потрапив у занос на трамвайних рейках. Внаслідок цього авто врізалось у припарковану поруч Chevrolet, після чого наїхало на жінку, яка йшла тротуаром.

61-річна жінка отримала тяжкі травми. На жаль, у лікарні вона померла.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі вирішується питання щодо оголошення порушнику підозри та обрання запобіжного заходу.

