Фото: Нацполиция

Авария произошла на Фастовщине, на одной из улиц Боярки. В результате ДТП погиб мотоциклист

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

33-летний водитель мотороллера Yamaha столкнулся с 65-летним велосипедистом. После этого мотоциклист столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Volkswagen Jetta и Kia Rio.

В результате ДТП водитель мотороллера погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее на Подоле произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.