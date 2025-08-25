Фото: Нацполиция

В Харьковской области директора фирмы обвиняют в хищении средств при ремонте дороги в Валках. Речь идет о около 600 тысяч гривен

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2023 между коммунальным учреждением и ООО-подрядчиком был заключен договор о текущем ремонте дорожного покрытия в городе Валки Богодуховского района.

У предприятия не было необходимой техники и квалифицированных работников. Поэтому директор привлек к работам субподрядчиков. Впоследствии он внес в акт выполненных работ заведомо ложные сведения, существенно завысив их стоимость.

Руководитель знал, что работы не выполнили в полном объеме, но подписал документ, на основании которого перечисляли средства.

Напомним, ранее Нацполиция завершила расследование масштабного хищения средств в Министерстве обороны. Речь идет о сумме более 1,34 миллиарда гривен, выделенных на закупку боеприпасов.