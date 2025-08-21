Фото: facebook.com/morozovavalery

В Запорожье выбирали меру пресечения по делу на 8,6 миллионов: неравнодушные граждане пришли на суд

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Вознесеновском районном суде Запорожья избирали меру пресечения первому заместителю директора департамента образования и науки Запорожского городского совета Виталию Лысенко. Речь идет о деле по хищению более 8,6 миллиона гривен, которые выделялись из бюджета на покупку систем бесперебойного питания для учебных заведений города.

В суд пришли неравнодушные горожане. В частности, представители учебных заведений.

"Для меня лично главное, чтобы Лысенко сейчас отстранили… Он ужасно относился к людям, которые пришли на слушание (относительно ремонтов в запорожских скверах, – ред.), он просто развернулся и пошел под крики "Позор". Поэтому, на самом деле, происходящее удовлетворяет мое ощущение справедливости, очень комитете Запорожского городского совета Валерия Морозова.

При этом руководитель ботсада Тамара Еремина отметила, что Лысенко является образцом человека, и якобы благодаря ему в ботанический сад бесплатно идут пожилые люди.

"Кто эту программу открыл? Лысенко. Благодаря кому в ботаническом саду укрытие появилось. Благодаря Лысенко. Все, что делали, – это Лысенко. Вот сейчас у нас "прилет" был – сколько всего пострадало. Кто нам деньги выбивал? Лысенко. Укрытие в парке кто поставил мобильные? Лысенко", - говорит.

При этом она все же добавила, что нужно разбираться, и мол "если человек виноват, то он виноват". Однако все же некоторые люди пришли просить, чтобы "руководителя оставили руководителем".

Адвокат чиновника Павел Гончаренко заявил, что подсчеты правоохранителей не корректны: учитывая, что цены в прифронтовом Запорожье на оборудование с энергосбережением "корректируются обстрелами", а также потому, что в цену заложены также доставка и монтаж. Поэтому защита просил залог в 214 тысяч гривен или выход на поруки.

Поручиться за Лысенко вызвались:

депутат горсовета и председатель Хортицкой райадминистрации Сергей Ильченко;

глава ОО "Принцип" и соучредитель юридической фирмы Miller Масси Найем, присутствие которого на заседании для наблюдателей стало сюрпризом. Прибыл не как правозащитник, а как действующий военнослужащий, подразделение которого помогает Лысенко, и как его друг;

глава ОО "Объединение руководителей учреждений общего среднего образования территориального общества города Запорожье" Аркадий Демченко.

При этом обвинение выступало против того, чтобы Лысенко отпускали на поруки. Известно, что вопрос об отстранении первого заместителя директора департамента образования и науки от должности будет рассматриваться отдельно, в пятницу, 22 августа.

"Если есть решение суда – будем выполнять решения суда. Я никоим образом не собираюсь создавать ни какие-либо вопросы дополнительные к суду, ни вопреки ходу дела. Полностью поддержка действиям суда, полное сотрудничество с органами досудебного следствия, с прокуратурой областной, Вознесеновской.

Напомним, ранее правоохранители сообщали о подозрениях чиновникам местного самоуправления. Наибольший ущерб был при закупке систем бесперебойного питания для учебных заведений города — бюджет потерял более 8,6 миллиона гривен.