21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 23:35

На Харківщині викрили розкрадання коштів на ремонті дороги

25 серпня 2025, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харківській області директора фірми звинувачують у розкраданні коштів під час ремонту дороги у Валках. Йдеться про близько 600 тисяч гривень

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2023 року між комунальною установою та ТОВ-підрядником було укладено договір щодо поточного ремонту дорожнього покриття в місті Валки Богодухівського району.

У підприємства не було необхідної техніки та кваліфікованих працівників. Тому директор залучив до робіт субпідрядників. Згодом він вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, суттєво завищивши їхню вартість.

Керівник знав, що роботи в повному обсязі не виконали, але підписав документ, на підставі якого перераховували кошти.

Нагадаємо, раніше Нацполіція завершила розслідування щодо масштабного розкрадання коштів у Міністерстві оборони. Йдеться про суму понад 1,34 мільярда гривень, які були виділені на закупівлю боєприпасів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів прокуратура Харківська область
На Дніпропетровщині суд повернув з оренди 22 гектари заповідної землі
22 серпня 2025, 10:45
У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрію
26 серпня 2025, 02:50
Відомому українському актору відірвало палець в розважальному центрі
26 серпня 2025, 02:30
"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом
26 серпня 2025, 01:50
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
На Закарпатті викрили масштабний наркобізнес
25 серпня 2025, 23:45
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »