Фото: Нацполіція

У Харківській області директора фірми звинувачують у розкраданні коштів під час ремонту дороги у Валках. Йдеться про близько 600 тисяч гривень

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2023 року між комунальною установою та ТОВ-підрядником було укладено договір щодо поточного ремонту дорожнього покриття в місті Валки Богодухівського району.

У підприємства не було необхідної техніки та кваліфікованих працівників. Тому директор залучив до робіт субпідрядників. Згодом він вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, суттєво завищивши їхню вартість.

Керівник знав, що роботи в повному обсязі не виконали, але підписав документ, на підставі якого перераховували кошти.

