На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли
Суд расторг договор аренды и обязал общество вернуть государству более 22 га земли природно-заповедного фонда
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Божедаровский поссовет передал участок стоимостью почти 2,4 млн грн в аренду для сельскохозяйственного производства. Впоследствии арендатор сменил ее целевое назначение, что запрещено природоохранным законодательством.
Прокуратура подала иск в суд о расторжении договора аренды и возвращении земли. Суд удовлетворил требования и принял решение в пользу государства.
Напомним, в Днепре предприятие погасило более 40 млн грн долга за аренду земли и штрафов. Директора фирмы, занижавшего стоимость участка в налоговой отчетности, будут судить за уклонение от уплаты налогов и подлог документов.