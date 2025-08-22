Фото: прокуратура

Суд расторг договор аренды и обязал общество вернуть государству более 22 га земли природно-заповедного фонда

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Божедаровский поссовет передал участок стоимостью почти 2,4 млн грн в аренду для сельскохозяйственного производства. Впоследствии арендатор сменил ее целевое назначение, что запрещено природоохранным законодательством.

Прокуратура подала иск в суд о расторжении договора аренды и возвращении земли. Суд удовлетворил требования и принял решение в пользу государства.

