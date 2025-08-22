09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
04:10  22 августа
Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах
22 августа 2025, 10:45

На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли

22 августа 2025, 10:45
Фото: прокуратура
Суд расторг договор аренды и обязал общество вернуть государству более 22 га земли природно-заповедного фонда

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Божедаровский поссовет передал участок стоимостью почти 2,4 млн грн в аренду для сельскохозяйственного производства. Впоследствии арендатор сменил ее целевое назначение, что запрещено природоохранным законодательством.

Прокуратура подала иск в суд о расторжении договора аренды и возвращении земли. Суд удовлетворил требования и принял решение в пользу государства.

Напомним, в Днепре предприятие погасило более 40 млн грн долга за аренду земли и штрафов. Директора фирмы, занижавшего стоимость участка в налоговой отчетности, будут судить за уклонение от уплаты налогов и подлог документов.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
