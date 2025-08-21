10:03  21 августа
21 августа 2025, 10:31

Поддержка международных партнеров: Харьковщина получит $14 млн на гуманитарные проекты

21 августа 2025, 10:31
Фото: Харьковская ОВА
Харьковщина продолжает активное сотрудничество с международными организациями для ускоренного восстановления пострадавшего в результате военных действий региона

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По поручению главы областной военной администрации Олега Синегубова, его заместитель Евгений Иванов принял участие в презентации проекта "Помощь, трудоустройство и критически важная инфраструктура для уязвимых слоев населения в условиях чрезвычайных ситуаций (Revive)". Этот проект реализуется ПРООН в сотрудничестве с Харьковской ОВА и Министерством развития общин и территорий Украины при поддержке и финансировании Министерства иностранных дел Республики Корея.

Проект направлен на ускорение раннего восстановления и укрепления устойчивости общин, пострадавших от действий российских окупантов. Реализация программы продлится в течение года в Харьковской и Днепропетровской областях с общим бюджетом 14 миллионов долларов США.

"Важной составляющей этого проекта для нашего региона является восстановление, восстановление и улучшение условий в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. Отдельное внимание уделяется противоминной деятельности, ведь Харьковщина – один из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами регионов", – подчеркнул Евгений Иванов.

Важной составляющей проекта является обеспечение жизненно важных услуг, в том числе обращение с отходами, включая строительные. Также предусмотрена помощь в восстановлении медицинских и учебных заведений, в частности одной из школ Валковской общины.

"Жилищный, социальный, медицинский, культурный и энергетический секторы – наиболее пострадавшие от действий российских оккупантов. Потребности в восстановлении значительны. Поэтому привлечение международных партнеров и реализация проектов по текущему ремонту является крайне важным направлением работы", – добавила директор Департамента приоритетных проектов Министерства развития общин и территорий Леся Диденко.

Напомним, благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и латвийских партнеров область получила современное телекоммуникационное оборудование. Оно позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.

21 августа 2025
07 августа 2025
