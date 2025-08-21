10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
21 серпня 2025, 10:31

Підтримка міжнародних партнерів: Харківщина отримає $14 млн на гуманітарні проєкти

21 серпня 2025, 10:31
Фото: Харківська ОВА
Харківщина продовжує активну співпрацю з міжнародними організаціями для прискореного відновлення регіону, що постраждав внаслідок воєнних дій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, його заступник Євген Іванов взяв участь у презентації проєкту "Допомога, працевлаштування й критично важлива інфраструктура для вразливих верств населення в умовах надзвичайних ситуацій (Revive)". Цей проєкт реалізується ПРООН у співпраці з Харківською ОВА та Міністерством розвитку громад і територій України за підтримки та фінансування Міністерства закордонних справ Республіки Корея.

Проєкт спрямований на пришвидшення раннього відновлення та зміцнення стійкості громад, які постраждали від дій російських окупантів. Реалізація програми триватиме протягом року у Харківській та Дніпропетровській областях із загальним бюджетом 14 мільйонів доларів США.

"Важливими складовими цього проєкту для нашого регіону є відновлення, відбудова та покращення умов у закладах охорони здоров'я і соціального захисту населення. Окрема увага приділяється протимінній діяльності, адже Харківщина – один із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів", – наголосив Євген Іванов.

Важливою складовою проєкту є забезпечення життєво важливих послуг, зокрема поводження з відходами, включно з будівельними. Також передбачено допомогу у відбудові медичних закладів та навчальних закладів, зокрема однієї зі шкіл Валківської громади.

"Житловий, соціальний, медичний, культурний та енергетичний сектори – найбільш постраждалі від дій російських окупантів. Потреби у відновленні значні. Тому залучення міжнародних партнерів та реалізація проєктів із поточного ремонту є вкрай важливим напрямом роботи", – додала директорка Департаменту пріоритетних проєктів Міністерства розвитку громад і територій Леся Діденко.

Нагадаємо, завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації і латвійських партнерів область отримала сучасне телекомунікаційне обладнання. Воно дозволить підвищити кіберзахист цифрової інфраструктури області, забезпечити стабільний інтернет-зв'язок у деокупованих громадах і посилити доступність мешканців до онлайн-послуг.

21 серпня 2025
07 серпня 2025
