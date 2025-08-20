03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
00:40  20 августа
Как в Украине изменились цены на овощи: что подорожало
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 11:17

Жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров для прохождения отопительного сезона

20 августа 2025, 11:17
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

При сотрудничестве Харьковской ОВА и международных партнеров жители прифронтовых общин получат помощь для прохождения отопительного сезона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов провел рабочую встречу с представителями ООН. Основной вопрос повестки дня – обеспечение топливной древесиной или средствами на ее приобретение жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов области.

"Поддержка жителей прифронтовых и приграничных территорий, особенно в осенне-зимний период – одно из приоритетных направлений работы. Этот вопрос находится на контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Прилагаем максимум усилий по плановому обеспечению определенных категорий населения денежной поддержкой или топливной древесиной", – отметил Иванов.

Уже завершен процесс верификации потребностей в твердом топливе, идет работа с донорами по объемам финансирования соответствующей программы поддержки.

Известно, что за счет международных доноров при поддержке ХОВА планируется восстановить более 300 поврежденных домов на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях Харьковщины.

Напомним, на Харьковщине предприниматели привлекают льготные кредиты для развития бизнеса, несмотря на военные вызовы. Чаще кредитования получают компании, работающие в перерабатывающей промышленности, агросекторе и сфере торговли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА поддержка отопительный сезон Синегубов Олег Васильевич
В Харькове завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки
19 августа 2025, 19:41
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
Новые лекарства и оборудование для медучреждений: международные партнеры усиливают поддержку Харьковщины
19 августа 2025, 16:22
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Харьковской области пройдет онлайн-ярмарка вакансий молодых экспортных менеджеров
20 августа 2025, 11:33
Атака на Ахтырку: уже 14 пострадавших, среди которых семья с тремя детьми
20 августа 2025, 11:25
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
20 августа 2025, 11:06
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 10:55
В Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю пенсионерку
20 августа 2025, 10:41
Трамп мечтает о Нобелевке, Путин – об империи: что стоит за переговорами
20 августа 2025, 10:36
Россияне ночью запустили по Украине два "Искандера" и 93 дрона: есть попадание на 20 локациях
20 августа 2025, 10:18
За воровство телефона жителю Тернопольщины грозит до 8 лет заключения
20 августа 2025, 10:09
ДТП во Львовском районе: пострадали три человека
20 августа 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »