фото: Харьковская областная военная администрация

При сотрудничестве Харьковской ОВА и международных партнеров жители прифронтовых общин получат помощь для прохождения отопительного сезона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов провел рабочую встречу с представителями ООН. Основной вопрос повестки дня – обеспечение топливной древесиной или средствами на ее приобретение жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов области.

"Поддержка жителей прифронтовых и приграничных территорий, особенно в осенне-зимний период – одно из приоритетных направлений работы. Этот вопрос находится на контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Прилагаем максимум усилий по плановому обеспечению определенных категорий населения денежной поддержкой или топливной древесиной", – отметил Иванов.

Уже завершен процесс верификации потребностей в твердом топливе, идет работа с донорами по объемам финансирования соответствующей программы поддержки.

Известно, что за счет международных доноров при поддержке ХОВА планируется восстановить более 300 поврежденных домов на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях Харьковщины.

