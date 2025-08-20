11:06  20 августа
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 12:27

Международная помощь для спасателей: Харьковщина получила современное оборудование

20 августа 2025, 12:27
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Спасатели Харьковщины получили новое оборудование для защиты органов дыхания, которое поможет им работать в чрезвычайно опасных условиях, в частности, в зоне сильного задымления. Передача техники состоялась при содействии Харьковской областной военной администрации и международным партнерам

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, заместитель руководителя администрации Евгений Иванов вместе с представителями благотворительных организаций "Международная служба Общественной помощи IPAS" и "Kent Relief" передал спасателям 30 современных аппаратов Dräger.

"Это чрезвычайно важный ресурс для подразделений Харьковского гарнизона ГСЧС, который значительно повышает уровень безопасности при выполнении задач в сложных условиях. Благодарим партнеров за поддержку и готовность помогать нашему региону", - отметил Евгений Иванов.

Оборудование предоставлено при участии учредителей организаций: Евгения Нестеренко, Максима Карасева и Дарьи Северин.

В ХОВА подчеркнули, что продолжают системно привлекать международную техническую и гуманитарную помощь для укрепления потенциала экстренных служб Харьковской области.

Харьковщина и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых общин. Значительное внимание уделяется восстановлению опорных медицинских учреждений, обустройству защитных укрытий, а также подготовке к отопительному сезону для обеспечения безопасных и комфортных условий для жителей региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА Олег Синегубов спасатели оборудование поддержка помощь
В Харьковской области расширяют сеть мобильных почтовых отделений для громад, подвергающихся обстрелам
19 августа 2025, 15:51
Новая поддержка бизнеса: Дергачевская ГВА подписала меморандум с Центром профтехобразования
19 августа 2025, 13:21
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Музыка на миллион: на Львовщине таможенники обнаружили в микроавтобусе высококачественную технику
20 августа 2025, 13:34
Министр иностранных дел Австрии прибыла в Одессу
20 августа 2025, 13:29
ССО Украины тяжело ранили российского генерала на Курщине: эксклюзивное видео
20 августа 2025, 13:22
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
20 августа 2025, 12:58
Удар по мирному авто на Харьковщине: погибли мужчина и женщина
20 августа 2025, 12:58
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
20 августа 2025, 12:45
Новый всплеск COVID-19 в Украине: Ляшко объяснил, чего ожидать
20 августа 2025, 12:43
В Одесской области будут судить организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн
20 августа 2025, 12:22
В Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тыс. грн
20 августа 2025, 12:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »