Международная помощь для спасателей: Харьковщина получила современное оборудование

Спасатели Харьковщины получили новое оборудование для защиты органов дыхания, которое поможет им работать в чрезвычайно опасных условиях, в частности, в зоне сильного задымления. Передача техники состоялась при содействии Харьковской областной военной администрации и международным партнерам

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, заместитель руководителя администрации Евгений Иванов вместе с представителями благотворительных организаций "Международная служба Общественной помощи IPAS" и "Kent Relief" передал спасателям 30 современных аппаратов Dräger.

"Это чрезвычайно важный ресурс для подразделений Харьковского гарнизона ГСЧС, который значительно повышает уровень безопасности при выполнении задач в сложных условиях. Благодарим партнеров за поддержку и готовность помогать нашему региону", - отметил Евгений Иванов.

Оборудование предоставлено при участии учредителей организаций: Евгения Нестеренко, Максима Карасева и Дарьи Северин.

В ХОВА подчеркнули, что продолжают системно привлекать международную техническую и гуманитарную помощь для укрепления потенциала экстренных служб Харьковской области.

